В тюрьму за чучело Путина: подробности нового абсурдного суда в России

В России прокуратура потребовала отправить за решетку троих россиян, которых обвиняют в причастности к появлению в одном из городов чучела президента РФ Владимира Путина полтора года назад.
Об этом сообщили в правозащитной организации "Апология протеста", адвокаты которой оказывают юридическую поддержку подсудимым.
"Прокурор просит отправить парней в колонию и назначить: Александру Шабарчину — 3 года, Александру Котову — 2 года, Даниле Васильеву — 1 год и 6 месяцев", – утверждают правозащитники.
Напомним, 11 ноября 2018 года к столбу в центре Перми привязали манекен с лицом, похожим на президента России и надписями "Военный преступник Пыня В.В." и "Лжец". Манекен провисел около часа. Вскоре после этого были арестованы волонтер штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шабарчин, а также Александр Котов и Данила Васильев – их обвинили в хулиганстве, хотя самого Путина потерпевшим не признали.
Кроме того, накануне в России завершилось другое громкое судебное дело – суд вынес приговоры группе молодых людей, которые якобы готовили государственный переворот. По версии следователей, они организовали экстремистское объединение "Новое величие". Трое фигурантов получили реальные сроки в колонии.
В чем их обвиняют и что говорят об этом их родственники, смотрите в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк