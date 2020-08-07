В тюрьму за чучело Путина: подробности нового абсурдного суда в России

В России прокуратура потребовала отправить за решетку троих россиян, которых обвиняют в причастности к появлению в одном из городов чучела президента РФ Владимира Путина полтора года назад.

Реклама

Об этом сообщили в правозащитной организации "Апология протеста", адвокаты которой оказывают юридическую поддержку подсудимым.

"Прокурор просит отправить парней в колонию и назначить: Александру Шабарчину — 3 года, Александру Котову — 2 года, Даниле Васильеву — 1 год и 6 месяцев", – утверждают правозащитники.

Напомним, 11 ноября 2018 года к столбу в центре Перми привязали манекен с лицом, похожим на президента России и надписями "Военный преступник Пыня В.В." и "Лжец". Манекен провисел около часа. Вскоре после этого были арестованы волонтер штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шабарчин, а также Александр Котов и Данила Васильев – их обвинили в хулиганстве, хотя самого Путина потерпевшим не признали.

Реклама

Фото: соцсети В тренде Слезы, флаги, белый гроб: как в Бейруте хоронят жертв взрыва, опубликованы трогательные фото

Кроме того, накануне в России завершилось другое громкое судебное дело – суд вынес приговоры группе молодых людей, которые якобы готовили государственный переворот. По версии следователей, они организовали экстремистское объединение "Новое величие". Трое фигурантов получили реальные сроки в колонии.

В чем их обвиняют и что говорят об этом их родственники, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама