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В тюрьму за чучело Путина: подробности нового абсурдного суда в России

7 августа, 12:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Прокуратура требует отправить за решетку троих россиян из-за куска пластика в центре Перми

В России прокуратура потребовала отправить за решетку троих россиян, которых обвиняют в причастности к появлению в одном из городов чучела президента РФ Владимира Путина полтора года назад.

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Об этом сообщили в правозащитной организации "Апология протеста", адвокаты которой оказывают юридическую поддержку подсудимым.

"Прокурор просит отправить парней в колонию и назначить: Александру Шабарчину — 3 года, Александру Котову — 2 года, Даниле Васильеву — 1 год и 6 месяцев", – утверждают правозащитники.

Напомним, 11 ноября 2018 года к столбу в центре Перми привязали манекен с лицом, похожим на президента России и надписями "Военный преступник Пыня В.В." и "Лжец". Манекен провисел около часа. Вскоре после этого были арестованы волонтер штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шабарчин, а также Александр Котов и Данила Васильев – их обвинили в хулиганстве, хотя самого Путина потерпевшим не признали.

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Фото: соцсети

Фото: соцсети

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Кроме того, накануне в России завершилось другое громкое судебное дело – суд вынес приговоры группе молодых людей, которые якобы готовили государственный переворот. По версии следователей, они организовали экстремистское объединение "Новое величие". Трое фигурантов получили реальные сроки в колонии.

В чем их обвиняют и что говорят об этом их родственники, смотрите в видеосюжете:

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Россия россияне Пермь хулиганство чучело Владимир Путин
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