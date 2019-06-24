Десятки человек пострадали, один погиб: что нужно знать о взрывах в Казахстане

Это уже четвертый случай за последние десять лет, когда на заводе в Арысе детонируют боеприпасы для утилизации.

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В понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят военные склады с боеприпасами. В городе Арыс вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы.

"24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арыс Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий", – говорится в сообщении Министерство обороны Казахстана.

По информации "Радио Свобода", это уже четвертый случай за последние десять лет, когда на заводе в Арысе детонируют боеприпасы, предназначенные для утилизации.

Руководитель данного региона Умирзак Шукеев выехал на место ЧП. По его словам, мобилизованы всей районы, все ближайшие населенные пункты.

"Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. Поэтому, по всем направлениям будут двигаться колонны, машины специальные будут подбирать людей и вывозить в специально организованные лагеря. Все акимы (главы) районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки тех, кто пришел, разбираться, кого по родственникам, кого по районам — в гостиницы. Это будет их задача, каждый лагерь будет возглавляться акимом района. Сейчас вопрос эвакуации. Этим мы занимаемся", – сказал он.

К сожалению, не обошлось без жертв.Из-за взрывов на военных складах в Казахстане пострадали десятки человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии . Так, по сообщениям медиков, в больницу города Шымкента доставили около двух десятков пострадавших после взрывов на складе боеприпасов вблизи города Арыс, среди них — четыре ребенка. В свою очередь, главный врач городской клинической больницы №1 Абылай Донбай рассказал, что состояние трех человек оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации.

В то же время в Отырарской районной больнице помощь оказали 34 пострадавшим из-за взрывов. Большинство из них сами обращались за медицинской помощью. по данным на 16:55 число пострадавших превысило 70 человек. Кроме того, как пишет издание "Sputnik Казахстан", после взрыва пропала шестилетняя девочка.

"Сегодня утром произошел взрыв в Арыси на территории военной части, и в панике, испугавшись звуков взрыва, потерялась Жаксылык Ясмина Еркенкызы. Дата рождения: 26.02.2013. Отец Еркен, контактный номер: +7 7017701788", — написал дядя девочки Ерканат Байхожаев.

В списках эвакуированных детей ее имени нет.

Кроме того, стало известно об одном погибшем из-за взрывов в Казахстане. Об этом сообщил журналистам руководитель Туркестанской области Умирзак Шукеев. По его словам, несколько десятков человек находятся в больнице, но один не выжил.

"Один человек скончался. В его машину попал снаряд", – рассказал Шукеев.

Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

"Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму (главе) Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арыс. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", – написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter в связи с ситуацией в городе Арыс.

В свою очередь, заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев рассказал, что представители ведомства находятся в районе ЧП и проводится эвакуация местных жителей. Однако он не смог оценить масштабы происшествия.

В то же время чиновник ответил на вопрос журналистов относительно возможного окончания срока годности советских боеприпасов.

"Должен сказать, что у нас есть советское вооружение, которое осталось по наследию с советского времени. Мы проводим мероприятия по утилизации тех видов вооружения и боеприпасов, которые уже выслужили срок хранения. Это очень дорогостоящий процесс. Пока нет конкретной информации, что произошло ... Примерно 50 процентов у нас осталось. Мы проводим соответствующие мероприятия (по утилизации)", – подчеркнул Дандыбаев.

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