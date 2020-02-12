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86 лет на семерых: противникам Путина вынесли жесткие приговоры

12 февраля, 17:29

В Пензе завершился суд над участниками "Сети"

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

В России вынесли суровые приговоры фигурантам так называемого "дела Сети" – семерым молодым людям, которых обвиняют в попытке свергнуть власть.

За 20 минут с начала заседания в суде Пензы, приговоры зачитали Дмитрию Пчелинцеву (18 лет колонии и полтора года ограничения свободы), Илье Шакурскому (16 лет колонии, полтора года ограничения свободы и 50 тыс. рублей штрафа), Андрею Чернову (14 лет колонии), Максиму Иванкину (13 лет), Михаилу Кулькову (10 лет), Василию Куксову (9 лет) и Арману Сангынбаеву (6 лет).

Их признали виновными в создании террористического сообщества, участии в нем, в незаконном хранении оружия, а также в покушении на сбыт наркотиков.

Сами они свою вину отрицают и утверждают, что следователи их пытали током и заставляли оговорить себя и других. Себя подсудимые называют антифашистами и анархистами.

Такие приговоры встретили с осуждением как собравшиеся в зале суда, так и в интернете.

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Напомним, помимо "Сети", в России расследуют также "дело Нового величия", по которому проходят восемь молодых россиян. Один из них, Сергей Гаврилов, сбежал в Украину и попросил политического убежища.

Фигуранты обоих расследований отказываются признавать свою вину, а во многих российских городах прошли акции в их поддержку.

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