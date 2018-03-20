Лужков купил дочери за 2 млн евро гражданство Кипра

Сегодня, 06:12

Сейчас 25-летняя Елена Лужкова проживает в Великобритании


Фото: instagram.com/alienko

Фото: instagram.com/alienko

Фото: instagram.com/alienko

Фото: instagram.com/alienko

Фото: instagram.com/alienko

Фото: instagram.com/alienko

Фото: instagram.com/alienko

Фото: instagram.com/alienko

Фото: instagram.com/alienko

Фото: instagram.com/alienko

Дочь бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова и самой богатой женщины России Елены Батуриной – Елена Лужкова – стала гражданкой Кипра, что следует из данных британского реестра юридических лиц.

25-летняя Елена Лужкова живет в Великобритании. Она окончила Лондонский университет по специальности политика восточноевропейских стран. Не так давно Юрий Лужков рассказал о том, что его дочь работает в Лондоне "в одной из структур, связанных с гостиничным бизнесом".

В беседе с журналистами девушка не стала отрицать, что имеет кипрский паспорт, не уточнив деталей.

Отметим, для получения гражданства Кипра иностранцу необходимо вложить не менее 2 млн евро в недвижимость страны или 2,5 млн евро в компании или гособлигации Кипра.

Напомним, 13 марта Верховная Рада Украины зарегистрировала президентский законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве. В частности, если он будет принят и вступит в силу, украинцы, которые получают гражданство другой страны, будут автоматически лишаться украинского.

Пока голосование Верховной Рады по проекту еще не состоялось, но критики законодательный акт собрал уже немало. Его противники подчеркивают, что такие нормы – это удар по украинской диаспоре во всех странах мира, а это, по разным оценкам, от пяти до семи миллионов человек. Кроме того, в зоне риска могут оказаться и жители приграничных сел в Украине, имеющие паспорта соседних стран.

Более подробно о президентских инициативах читайте в материале "Что означает законопроект о двойном гражданстве: интервью с профессором Сергеем Панасюком".
россияне, лужков, гражданство, паспорт
Источник:

Life.ru

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