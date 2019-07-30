"А что с Сибирью? Она сгорела": что нужно знать о лесных пожарах в России 2019-07-30T17:13:00+03:00 Россия Возможно, с помощью пожара власти пытаются скрыть незаконную вырубку леса

Сибирь в огне: не успели в России подсчитать убытки от лесных пожаров в Оренбургской области, как пламя охватило регионы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Горит тайга в Бурятии, Иркутской области, Якутии и Красноярском крае. Ко вторнику, 30 июля, пожар в Сибири охватил больше трех миллионов гектаров леса – в четырех регионах ввели режим ЧС. Основные очаги находятся в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Дым от пожаров накрыл Западную Сибирь с Уралом и дошел до Поволжья.

Все подробности лесных пожаров в Сибири читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Смог перевалил за Урал

"Мы видим, что основная площадь, наибольшая – в Якутии, более 1,2 млн га. Более 1 млн га – в Красноярском крае и около 700 тыс. га – в Иркутской области", – рассказал руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин.

Фото: Twitter

Спасатели тушат только небольшую часть площади пожара – лишь на 170,6 тыс. гектаров: как утверждают российские власти, в остальных попавших под удар стихии зонах селений нет, а расходы на тушение превысят предполагаемый ущерб. Возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

"Это катастрофа. Более 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Именно это привело к таким масштабам. Пожары, которые тушат по всей стране – это всего около 100-150 тыс. га", – говорит Куксин.

По информации депутаты Госдумы РФ Геннадия Гудкова, пожарами охвачена площадь, превышающая по объему площадь 12-миллионной Москвы.

"Тем временем, пока хунта развязала расправу над народом в Москве, площадь пожаров в Сибири выросла вдвое до 3 млн. га. Это больше площади всей 12-милллионной Москвы!" – возмущается депутат.

В то же время, основатель проекта "Красноярск. Небо" по мониторингу атмосферных загрязнений Игорь Шпехт утверждает, что пламя подбирается к населенным пунктам.

Задымление от пожаров ощущается не только в Красноярске, практически над всей Сибирью стоит смог и на данный момент дым уже перевалил за Урал, достиг Поволжья, Татарстана и Казахстана, где метеорологи сообщили, что в некоторых регионах страны уже наблюдается превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

"Этот год отличается тем, что дым потянуло на запад. Чаще всего он движется на восток или на север", – цитирует Григория Куксина российская телекомпания "Настоящее время".

Руководство некоторых населенных пунктов уже начало массово раздавать жителям респираторные маски.

"Сейчас в стране выгорело примерно 11 миллионов гектаров только лесов, – говорит Куксин. – В рекордно плохие годы выгорало 12-13 миллионов. Но сезон еще не окончен".

Активисты обратились к российским властям с онлайн-петицией, в которой потребовали ввести ЧС по всей территории Сибири. Документ собрал уже более 245 тыс. подписей.

Почему загорелся лес?

Заведующий отделом экологии и мониторинга леса Института леса им В.Н.Сукачева Сибирского отделения РАН Вячеслав Харук связывает участившиеся лесные пожары с потеплением климата.

"Что это значит? Влаги больше испаряется, в атмосфере скапливается больше энергии. Она должна где-то выделиться. В одном месте она может выделиться в виде гроз или проливных дождей, в другом – в виде засухи. У нас каждый год в Сибири формируется антициклон. Мощность этого антициклона тоже зависит от того, насколько он подпитывается энергией. И потепление климата приводит к тому, что такие антициклоны могут становиться более устойчивыми. Сейчас он уже три недели не двигается. Там зона повышенного давления, там не выпадают осадки, там очень жарко", – цитирует эксперта телекомпания "Настоящее время".

Другая причина – это человеческий фактор. По мнению Григория Кусина, основная часть пожаров все-таки начиналась там, где побывали люди – а именно на вырубках. Там сжигали порубочные остатки, разводили костры, но региональные власти принимали решение не тушить эти пожары. Таким правом субъекты РФ обладают с 2015 года, вышел приказ Минприроды России "О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров".

Cоциолог Борис Кагарлицкий, назвавший пожар "катастрофой планетарного масштаба", также обвиняет несовершенное законодательство.

"Никто не вспоминает, что в середине 2000-х Россия приняла самый либеральный в Европе Лесной кодекс, который фактически уничтожал систему текущего государственного контроля над отраслью, отдавая все развитие лесов на волю рынка. Соответствующие структуры и службы уничтожались… Мы тогда вместе с экологами проводили семинары, встречались даже с депутатами Госдумы, предсказывая, что подобные законы обернутся масштабными катастрофами и чудовищными лесными пожарами. Оказались, к сожалению, безукоризненно правы", – пишет Кагарлицкий на своей страничке в Facebook.

Есть и другая версия – умышленный поджог, чтобы скрыть незаконную вырубку леса. Об этом рассказал эксперт российского издания mk.ru в области пожаротушения Сергей Назаров.

"Поджигается лес, проходит верховой пожар. Сгорают только листья и мелкие сучья, а стволы при этом остаются практически не тронутыми. Но лес уже перестает быть лесом. Его все равно нужно вырубать, потому что самостоятельно он уже не воспроизведется. То есть после пожара его "совершенно законно" можно пускать на вырубку. Поскольку техническая древесина при этом остается целой, она спокойно вырубается и перерабатывается", – считает эксперт.

Впрочем, пользователи соцсетей не только бьют панику, но и находят в себе силы посмеяться над чиновниками.

Напомним, ранее в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток России. В огне оказались почти 10 тыс. гектаров земли в Хабаровском крае.

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