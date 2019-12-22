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"А Путин в курсе?": в России заговорили о досрочных президентских выборах

22 декабря, 08:14

Пока Путин планирует править как минимум до 2024 года, Зюганов хочет сократить его президентский срок

Зюганов

Зюганов / Фото: Facebook

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил о возможных досрочных президентских выборах в РФ уже в следующем году. Об этом он сказал на конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа".

"В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", – заявил он.

Геннадий Зюганов отметил, что в конце января – начале февраля состоится форум народно-патриотических сил, на котором будет выработана общая программа и сформировано правительство народного доверия. По его словам, с этой программой народно-патриотические силы пойдут как на парламентские, так и на возможные досрочные президентские выборы.

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Напомним, последние выборы в России состоялись в марте 2018 года и "прошли по плану" Путина, где он одержал уверенную победу. Сам же Зюганов отказался участвовать в выборах президента России – его партия рекомендовала выдвинуть кандидатом в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

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Отметим, что Владимир Путин не сможет участвовать в следующих выборах, которые по Конституции РФ должны пройти в 2024 году. Он должен будет уйти в отставку или занять иной пост. Но российские элиты уже обеспокоены, сохранит ли Путин умственное здоровье до 2024 года.

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Россия выборы президентские выборы Геннадий Зюганов

Источник: Интерфакс

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