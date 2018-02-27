Адвокат объяснил "пропажу" Сенцова из колонии: могут готовить обмен

Российский адвокат Николай Полозов не исключает возможности обмена заключенными между Россией и Украиной или давления на украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова со стороны российских властей. Так он прокомментировал информацию о "пропаже" Сенцова из колонии российского города Лабытнанги, передает Крым.Реалии.

"Есть два варианта этих событий. Первое: по Сенцову принято какое-то политическое решение и его, к примеру, собираются обменять – это позитивный исход. И негативный вариант – его переводят в другую российскую колонию. Этап всегда изнурителен для заключенного, в каких-то моментах это можно назвать пыткой и это можно расценить как давление на Сенцова со стороны российской власти", – отметил Полозов.

Он не исключает также возможности перевода заключенного в колонию, где есть лечебное заведение Федеральной исполнительной службы наказаний (ФСИН) или ошибку системы "ФСИН письмо".

"В любом случае, это тревожный факт и российские правозащитники должны бить тревогу, адресовать свое обращение к ФСИН. Украинские власти должны направить официальные запросы в адрес российской власти", – считает адвокат.

Как сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов не числится в исправительной колонии в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), о чем свидетельствует ответ администрации исправительного учреждения, полученный правозащитницей Яной Гончаровой и обнародованный сестрой Сенцова Натальей Каплан.

Как известно, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных в Украине 13 и 14 лет тюрьмы. Однако эту информацию опровергла первый вице-спикер Ирина Геращенко.