Адвокат рассказал о новых преступлениях России против украинских моряков

Если пострадавших военнопленных украинцев переведут в другое СИЗО, они не смогут получать достаточно качественных медицинскую помощь

фото: Громадське.

Адвокат рассказал о новых преступлениях России против украинских моряков //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e39/5f7/5c3e395f7a00e.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e39/5f7/5c3e395f7a00e.jpg 2019-01-23T16:30:44+02:00 Россия Если пострадавших военнопленных украинцев переведут в другое СИЗО, они не смогут получать достаточно качественных медицинскую помощь

К украинским военнопленным морякам, которые были захвачены Россией в Керченском проливе, все еще не пускают членов их семей, утверждает глава группы защиты, российский адвокат Николай Полозов.

"Родственников еще не пустили. Нет разрешения следователей ни на телефонные разговоры, ни на встречи. За два месяца единственным шансом увидеть их был суд, и то – их пустили на 5 минут. Они смогли издалека посмотреть", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Адвокат говорит, что российская сторона не предоставила ни одного документа о предоставлении морякам медицинской помощи.

"Что касается медицинской помощи, то у нас есть трое раненых. К этому времени (два месяца прошло) Россия не дала ни одного официального документа о том, предоставлялась ли им медицинская помощь, давали ли лекарства и, главное, какая будет схема реабилитации. Без реабилитации человек останется инвалидом. Тот же Василий Сорока. До сих пор у нас нет официальных сведений по их состоянию здоровья", – отметил Полозов.

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Он сообщил, что пострадавших моряков пытаются перевести из больничной части СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", где больницы нет.

"Фактически это означает, что они будут лишены права на получение медицинской помощи. Но это уже преступление против человечности", – констатировал юрист, добавив, что адвокаты уже направили все необходимые запросы, но ответа не получили.

В связи с этим, в ближайшее время они собираются обжаловать бездействие российских властей.

Относительно остальных моряков, адвокаты посещают их, согласно графику посещений.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что скоро украинских моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера отправят в СИЗО "Лефортово".

Также писали, что на сегодняшний день все захваченные украинские моряки назвали себя военнопленными.

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