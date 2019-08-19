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Адвокат сообщил о пропаже узника Кремля Балуха

19 августа, 19:11

Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву

Фото: Oleksandra Surgan / krymr.org

Фото: Oleksandra Surgan / krymr.org

Узника Кремля Владимира Балуха нет в следственном изоляторе в Москве, куда, по предварительной информации, его вывезли из колонии в Тверской области. Об этом в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву. Поэтому распространителей информации о прибытии Балуха В.Г. в Москву... прошу не воспринимать всерьез", - написал он.

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Ранее сообщалось, что российские тюремщики этапировали политзаключенного украинского активиста Владимира Балуха из колонии № 4 города Торжок в Тверской области в Москву. Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, либо другие обстоятельства произошедшего ей не известны.

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Напомним, в начале этого месяца стало известно о том, что Владимира Балуха поместили на 15 суток в штрафной изолятор в колонии в Торжке. За четыре месяца его пребывания в колонии это случилось уже в шестой раз.

 Мы также писали, что с июня по июль Балух проводил голодовку из-за нечеловеческих условий содержания в российской исправительной колонии, в частности пребывания более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишения права встречи с консулом.

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Россия адвокат Балух

Источник: Сегодня

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