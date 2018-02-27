Адвокат заявил, что Сенцова никуда не увезли, он находится в колонии

По его словам, Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии

Украинский режиссер Олег Сенцов по-прежнему находится в колонии российского города Лабытнанги, его никуда не перевозили. Такой информацией располагает адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

"Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии", – сказал адвокат в комментарии Крым.Реалии.

Днем 27 февраля стало известно, что на письмо в адрес Сенцова по последнему известному месту пребывания заключенного (колония), отправитель получил ответ о том, что "получатель не содержится в данном учреждении".

Российские правозащитник занялись поиском Сенцова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Олег Сенцов в российской колонии выучил английский и читает по две книги в неделю

В украинских СМИ прошла информации о возможном скором обмене режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко на заключенных в Украине. Официального подтверждения такой информации не было.

Как известно, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных в Украине 13 и 14 лет тюрьмы.

Однако, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко опровергла заявление об обмене Романа Сущенко и Олега Сенцова на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.

Напомним, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, где находился с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР опровергли обвинения ФСБ.