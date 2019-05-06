"Аэрофлот" опубликовал список пассажиров сгоревшего в Москве лайнера

В списке 73 человека – выжившие и погибшие

Фото: AFP

Компания "Аэрофлот" разместила на официальном сайте список всех пассажиров рейса SU1492. В списке 73 человека – выжившие и погибшие.

Список пассажиров рейса SU1492

Аксенов Юрий 23 января 2003

Афанасьев Виктор 10 мая 1974

Бабаев Кирилл 19 сентября 1984

Белик Татьяна 9 апреля 1969

Брукс Джереми 12 июня 1996

Вельмякин Виталий 31 января 1976

Ветчинкин Сергей 25 июля 1982

Вицнаровский Александр 28 марта 1995

Власов Роман 21 июня 1994

Власова Марина 13 мая 1995

Воробьёв Максим 6 сентября 1979

Гультайчук Алексей 17 января 1992

Ганзиев Алексей 9 марта 1996

Гончаров Владимир 5 января 1960

Гринберг Татьяна 25 мая 1988

Гущина Галина 9 апреля 1954

Данилкина Рита 16 декабря 1975

Деркунская Елена 8 апреля 1971

Долгопятов Анатолий 9 декабря 1971

Евменьков Владимир 20 февраля 1972

Егоров Петр 9 июля 1986

Егорова Наталья 14 августа 1977

Зенин Михаил 30 декабря 1994

Зимницкий Дмитрий 6 января 1981

Ивахненко Денис 20 апреля 1983

Искандеров Навруз 22 марта 1996

Кирсанова Мария 13 декабря 1977

Киселёв Василий 3 февраля 1977

Киселёв Петр 2 марта 1979

Климов Евгений 25 июня 1954

Ключникова Екатерина 25 сентября 1974

Ковба Алексей 23 октября 2001

Конник Марина 19 апреля 1968

Крайнова Наталья 30 января 1974

Криштоп Алексей 8 декабря 1955

Кудрияш Александр 13 октября 1951

Кузнецов Сергей 8 мая 1979

Курбонбекзада Фаткундини 26 января 1991

Мартынова Алёна 7 апреля 1968

Марченков Александр 9 января 2008

Марченкова Юлия 7 октября 1984

Молчанов Олег 16 мая 1983

Молчанова Юлия 1 августа 1987

Назаров Максим 16 сентября 1975

Новиков Евгений 11 ноября 1978

Новикова Софья 8 июня 2006

Парусов Михаил 17 декабря 1983

Печников Василий 4 августа 1979

Пилипчук Альбина 17 марта 1982

Плотников Сергей 31 октября 1972

Плотникова Надежда 24 января 1987

Прищенко Валерий 27 апреля 1965

Прищенко Денис 30 июня 1988

Ратникова Елена 28 марта 1992

Савельев Роман 26 сентября 1971

Савченко Михаил 26 мая 1986

Сивоконь Лариса 24 февраля 1962

Ситникова Марина 9 июля 1959

Смирнов Алексей 21 марта 1983

Сороколит Александр 17 мая 1974

Сотсенко Евгений 22 сентября 1980

Тихонова Людмила 24 октября 1979

Тупичкин Антон 9 мая 1980

Федорова Алиса 23 мая 1990

Харинин Дмитрий 27 ноября 1988

Хлебушкин Дмитрий 24 июня 1961

Хомченко Валентин 21 апреля 1990

Хрумов Михаил 23 февраля 1984

Цицилин Вадим 7 февраля 1971

Цупикова Дарья 27 марта 1991

Чупрунов Андрей 30 ноября 1979

Чупрунова Екатерина 1 июня 1986

Шилов Антон 13 марта 1985

На сайте "Аэрофлот" также отдельно размещен список выживших пассажиров и телефоны горячих линий

Список выживших пассажиров рейса SU1492

1. Аксенов Юрий

2. Афанасьев Виктор

3. Бабаев Кирилл

4. Белик Татьяна

5. Ветчинкин Сергей

6. Гончаров Владимир

7. Гринберг Татьяна

8. Гущина Галина

9. Деркунская Елена

10. Евменьков Владимир

11. Егоров Петр

12. Егорова Наталья

13. Зимницкий Дмитрий

14. Киселев Василий

15. Климов Евгений

16. Ключникова Екатерина

17. Ковба Алексей

18. Конник Марина

19. Кузнецов Сергей

20. Марченков Александр

21. Марченкова Юлия

22. Молчанов Олег

23. Молчанова Юлия

24. Печников Василий

25. Прищенко Валерий

26. Прищенко Денис

27. Савченко Михаил

28. Ситникова Марина

29. Тихонова Людмила

30. Харинин Дмитрий

31. Хлебушкин Дмитрий

32. Цицилин Вадим

33. Шилов Антон

Отмечается, что в состав экипажа Sukhoi Superjet входили пять человек: командир Денис Евдокимов, второй пилот Максим Кузнецов, бортпроводники Татьяна Касаткина, Ксения Фогель и Максим Моисеев. В числе жертв оказался катастрофы оказался стюард Максим Моисеев, до последнего помогавший людям эвакуироваться.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

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