"Аэрофлот" опубликовал список пассажиров сгоревшего в Москве лайнера
В списке 73 человека – выжившие и погибшие
Компания "Аэрофлот" разместила на официальном сайте список всех пассажиров рейса SU1492. В списке 73 человека – выжившие и погибшие.
Список пассажиров рейса SU1492
Аксенов Юрий 23 января 2003
Афанасьев Виктор 10 мая 1974
Бабаев Кирилл 19 сентября 1984
Белик Татьяна 9 апреля 1969
Брукс Джереми 12 июня 1996
Вельмякин Виталий 31 января 1976
Ветчинкин Сергей 25 июля 1982
Вицнаровский Александр 28 марта 1995
Власов Роман 21 июня 1994
Власова Марина 13 мая 1995
Воробьёв Максим 6 сентября 1979
Гультайчук Алексей 17 января 1992
Ганзиев Алексей 9 марта 1996
Гончаров Владимир 5 января 1960
Гринберг Татьяна 25 мая 1988
Гущина Галина 9 апреля 1954
Данилкина Рита 16 декабря 1975
Деркунская Елена 8 апреля 1971
Долгопятов Анатолий 9 декабря 1971
Евменьков Владимир 20 февраля 1972
Егоров Петр 9 июля 1986
Егорова Наталья 14 августа 1977
Зенин Михаил 30 декабря 1994
Зимницкий Дмитрий 6 января 1981
Ивахненко Денис 20 апреля 1983
Искандеров Навруз 22 марта 1996
Кирсанова Мария 13 декабря 1977
Киселёв Василий 3 февраля 1977
Киселёв Петр 2 марта 1979
Климов Евгений 25 июня 1954
Ключникова Екатерина 25 сентября 1974
Ковба Алексей 23 октября 2001
Конник Марина 19 апреля 1968
Крайнова Наталья 30 января 1974
Криштоп Алексей 8 декабря 1955
Кудрияш Александр 13 октября 1951
Кузнецов Сергей 8 мая 1979
Курбонбекзада Фаткундини 26 января 1991
Мартынова Алёна 7 апреля 1968
Марченков Александр 9 января 2008
Марченкова Юлия 7 октября 1984
Молчанов Олег 16 мая 1983
Молчанова Юлия 1 августа 1987
Назаров Максим 16 сентября 1975
Новиков Евгений 11 ноября 1978
Новикова Софья 8 июня 2006
Парусов Михаил 17 декабря 1983
Печников Василий 4 августа 1979
Пилипчук Альбина 17 марта 1982
Плотников Сергей 31 октября 1972
Плотникова Надежда 24 января 1987
Прищенко Валерий 27 апреля 1965
Прищенко Денис 30 июня 1988
Ратникова Елена 28 марта 1992
Савельев Роман 26 сентября 1971
Савченко Михаил 26 мая 1986
Сивоконь Лариса 24 февраля 1962
Ситникова Марина 9 июля 1959
Смирнов Алексей 21 марта 1983
Сороколит Александр 17 мая 1974
Сотсенко Евгений 22 сентября 1980
Тихонова Людмила 24 октября 1979
Тупичкин Антон 9 мая 1980
Федорова Алиса 23 мая 1990
Харинин Дмитрий 27 ноября 1988
Хлебушкин Дмитрий 24 июня 1961
Хомченко Валентин 21 апреля 1990
Хрумов Михаил 23 февраля 1984
Цицилин Вадим 7 февраля 1971
Цупикова Дарья 27 марта 1991
Чупрунов Андрей 30 ноября 1979
Чупрунова Екатерина 1 июня 1986
Шилов Антон 13 марта 1985
На сайте "Аэрофлот" также отдельно размещен список выживших пассажиров и телефоны горячих линий
Список выживших пассажиров рейса SU1492
1. Аксенов Юрий
2. Афанасьев Виктор
3. Бабаев Кирилл
4. Белик Татьяна
5. Ветчинкин Сергей
6. Гончаров Владимир
7. Гринберг Татьяна
8. Гущина Галина
9. Деркунская Елена
10. Евменьков Владимир
11. Егоров Петр
12. Егорова Наталья
13. Зимницкий Дмитрий
14. Киселев Василий
15. Климов Евгений
16. Ключникова Екатерина
17. Ковба Алексей
18. Конник Марина
19. Кузнецов Сергей
20. Марченков Александр
21. Марченкова Юлия
22. Молчанов Олег
23. Молчанова Юлия
24. Печников Василий
25. Прищенко Валерий
26. Прищенко Денис
27. Савченко Михаил
28. Ситникова Марина
29. Тихонова Людмила
30. Харинин Дмитрий
31. Хлебушкин Дмитрий
32. Цицилин Вадим
33. Шилов Антон
Отмечается, что в состав экипажа Sukhoi Superjet входили пять человек: командир Денис Евдокимов, второй пилот Максим Кузнецов, бортпроводники Татьяна Касаткина, Ксения Фогель и Максим Моисеев. В числе жертв оказался катастрофы оказался стюард Максим Моисеев, до последнего помогавший людям эвакуироваться.
Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.
Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.
В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.
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