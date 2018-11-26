Агенты ФСБ опросили захваченных Россией украинских моряков

Сегодня, 21:08

Опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой

Фото: facebook.com/navy.mil
Фото: facebook.com/navy.mil

Служащие Федеральной службы безопасности РФ опросили моряков, которые были задержаны после нападения на три корабля ВМС Украины в Керченском проливе.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, который распространил видео допроса, были опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь"), комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпуске 23.00.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, азовское море, ФСБ, ВМС Украины
Источник:

ТАСС

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