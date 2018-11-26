Агрессия России на Азове: Кремль угрожает Украине серьезными последствиями

Сегодня, 14:48

Москва обещает "жестко пресекать" то, что посчитает "посягательствами" на свой суверенитет и безопасность

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Россия винит Украину в инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе, в ходе которого российский пограничный корабль совершил таран украинского буксира, а также были задержаны три корабля ВМС Украины с моряками.

В опубликованном 26 ноября заявлении МИД РФ назвали случившееся "тщательно продуманной и спланированной по месту и форме провокацией".

В ведомстве считают, что данный конфликт развязывается для "наращивания санкций против России" и отвлечения внимания от внутриполитических проблем в Украине перед президентскими выборами.

"Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", – резюмировали в российском МИДе.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 15.00, 19.00 и 23.00

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

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Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, провокация, азовское море, Азов, Керченский пролив
Источник:

"Сегодня"

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