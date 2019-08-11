Акции за честные выборы в России: число задержанных превысило 350

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Число задержанных в городах России на фоне скандала с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу достигло 352 человек. Об этом сообщает российский правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо".

По последним данным правозащитников, в Москве задержали 256 человек, в Санкт-Петербурге – 79, в Ростове-на-Дону – 13, а в Брянске и Сыктывкаре – по два человека.

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Как проходили задержания в Санкт-Петербурге, смотрите на видео:

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Видео: Reuters

Больше всего задержанных – в Москве:

Видео: Reuters

Новости "Сегодня" сообщали, что в субботу, 10 августа, в десятках городов России состоялись акции за честные выборы. Граждане вышли на улицы не только из-за ситуации с выборами в Мосгордуму, но и в связи с административным и уголовным преследованием участников предыдущих акций.

Акция в Москве была согласована с властями, а задержания начались после ее окончания. Протестующие требовали отпустить задержанных ранее участников несанкционированных демонстраций 27 июля и 3 августа.

К 18:45 по местному времени (совпадает с киевским), по информации правозащитников, в российских городах были задержаны почти 200 человек.

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