Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов признал в суде свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце, когда артист 8 июня за рулем своего Jeep Grand Cherokee развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада", который развозил морепродукты. Водитель автофургона Сергей Захаров погиб на месте.

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Ефремов сделал заявление о признании вины в самом начале очередного судебного заседания, сообщает Telegram-канал "Подъем".

"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", — заявил Ефремов.

Сегодня по плану в суде прокуратура запросит срок для актера и начнутся прения сторон. Отметим, что ранее актер отрицал в суде свою вину.

Напомним, что первое заседание суда прошло уже на следующий день, 9 июня, где Ефремову предъявили обвинение и определили меру пресечения – два месяца под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе экспертиз у актера был диагностирован хронический алкоголизм.

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