Активность российских подлодок усилилась – НАТО

Сегодня, 18:31

По словам генсека альянса, активность подводных лодок российских ВМС достигла "самого высокого уровня со времен холодной войны"

Фото: AFP
Фото: AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс, генерал которого не так давно высказался по поводу РФ, обеспокоен повышением активности российских подводных лодок в Средиземном море и Атлантическом океане. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Столтенберг в частности отметил то, что Россия "солидно инвестировала" в свой морской флот, в особенности, в подводные лодки, добавив, что с 2014 года были сданы в эксплуатацию 13 российских субмарин.

По данным НАТО, подлодки ВМС РФ курсируют по всей Атлантике, в том числе "вблизи побережья" стран альянса.

Также, по его словам, активность подводных лодок российских ВМС достигла "самого высокого уровня со времен холодной войны".

Столтенберг опасается, что под угрозу могут попасть пути сообщения между членами НАТО из Европы и Северной Америки.

"Нам необходим безопасный и открытый морской путь", – подчеркнул генсек альянса.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый подход Альянса к России, вызванный российской агрессией в отношении Украины, является эффективным.
Россия, НАТО, Столтенберг

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