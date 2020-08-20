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Алексей Навальный впал в кому

20 августа, 09:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Политик находится на аппарате ИВЛ

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого после вероятного отравления экстренно госпитализировали в Омске, находится в коме. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", – написала она.

По мнению Ярмыш, есть основания полагать, что оппозиционера отравили.

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"Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", – написала она.

По данным Telegram-канал Baza, оппозиционер находится в коме II-й степени, врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия – это сильный психодислептик. Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай – часто насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить" своих жертв.

Напомним, сегодня, 20 августа, самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Когда политика забирала "скорая" он уже находился без сознания.

Видео: Mash

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