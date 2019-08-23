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"Алло, вам кокс привезли?": МИД России троллят за оправдание пакта Молотова-Риббентропа

23 августа, 14:21

Российские дипломаты "отметили" 80-летие сделки между нацистами и Советским Союзом

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп в 1939 году

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп в 1939 году / Фото: Wikipedia

Советский Союз был "вынужден" заключить с нацистской Германией договор о ненападении, который вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа.

Об этом, как и российский президент Владимир Путин несколько лет назад, заявили в Министерстве иностранных дел РФ 23 августа – в 80-ю годовщину подписания этой преступной сделки, которая предшествовала началу Второй мировой войны.

"Заключение советско-германского договора о ненападении стало для СССР суровой необходимостью, вынужденным и крайне тяжелым решением", – написали в Twitter МИД РФ, прикрепив иллюстрационное видео.

Однако такая попытка не сыскала поддержки у подписчиков микроблога российского дипведомства, которые напомнили о том, что вскоре после подписания пакта с нацистами советские власти вступили в войну, напав на Польшу, Финляндию и страны Балтии.

Напомним, ранее стало известно, что в России достигло своего 20-летнего пика число тех, кто испытывает позитивные чувства к советскому диктатору Иосифу Сталину.

Также "Сегодня" сообщали, что во Львове подрядчик городских властей снес 30-метровую стелу расположенного на улице Стрийской Монумента боевой славы советских Вооруженных сил. Официальная причина – аварийное состояние, в котором находился объект.

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Россия ссср нацисты советский союз вторая мировая война

Источник: Сегодня

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