Американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, провели полеты у границ России
Самолеты осуществили полеты в районе российских территорий в Баренцевом море
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, совершили полеты возле границ европейской части России, а также у ее Дальнего Востока.
Переброшенные на минувшей неделе в Великобританию бомбардировщики, вылетевшие с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, осуществили полеты на Севере в районе российских территорий в Баренцевом море, в том числе у Мурманской области, вблизи Калининградской и Ленинградской областей в регионе Балтики, а также морских границ России на Черном море. Кроме того, два "стратега" ВВС США B-52H Stratofortress, вылетевшие с американской авиабазы "Андерсен" на острове Гуам в Тихом океане, совершили пролеты вдоль побережья Камчатки.
Напомним, ранее вооруженные силы Швеции сообщили, что во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве российский истребитель Су-27 опасно приблизился к шведскому самолету разведки.
Кроме того, в январе российская тяжелая авиация была обнаружена неподалеку Северной Америки, на что быстро сработали американские и канадские самолеты-перехватчики.
Мы также писали о крушении российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Инцидент произошел при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.
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