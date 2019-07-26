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Американский аналитический центр признали "угрозой безопасности" России

26 июля, 13:14

Генпрокуратура РФ требует запретить деятельность Atlantic council в стране

Фото: AFP

Вслед за Всемирным конгрессом украинцев, который на прошлой неделе запретили в России, Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны и американскую аналитическую организацию "Атлантический совет".

В Генпрокуратуре соответствующее решение аргументировали тем, что Совет "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"По результатам изучения поступивших материалов 25.07.2019 в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Atlantic council of the United States (Atlantic council) ("Атлантический совет") (США)", – гласит опубликованное 25 июля заявление.

В связи с этим Генпрокуратура обратилась к Минюсту России, чтобы организацию внесли список нежелательных.

Напомним, что закон о "нежелательных организациях" президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, составляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя".

Напомним, что в прошлом месяце член наблюдательного совета и директор Евразийского центра Atlantic council Джон Хербст и Дэвид Петреус посетили прифронтовую зону на Донбассе.

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Тег Россия, запрет, цензура, национальная безопасность, atlantic council

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