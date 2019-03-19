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Аннексия Крыма: МИД РФ отверг требование НАТО вернуть полуостров

Сегодня, 04:16

Кроме того, Россия отвергла обвинения в нарушениях прав крымских татар

МИД России. Фото из открытых источников
МИД России. Фото из открытых источников.
Аннексия Крыма: МИД РФ отверг требование НАТО вернуть полуостров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg Россия Кроме того, Россия отвергла обвинения в нарушениях прав крымских татар

Министерство иностранных дел России обнародовало свой ответ на резкие критические заявления НАТО и ЕС по случаю пятой годовщины аннексии Крыма, а также их призывы вернуть полуостров Украине.

"Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан", – говорится в ответном заявлении российского внешнеполитического ведомства, обнародованного вечером в понедельник, 18 марта.

МИД РФ также назвал оккупацию полуострова "демократическим выбором, сделанным населением Крыма и Севастополя", и призвал НАТО и ЕС признать этот так называемый "выбор".

Кроме того, Россия отвергла обвинения в нарушениях прав крымских татар, заявив, что "Крым крепнет как уникальный "сплав" культур и традиций разных народов".

А в ответ на недавнее расширение Евросоюзом санкционных списков россиян официальная Москва обвинила страны Запада и НАТО в "милитаризации Черноморского региона" и "усилении военного присутствия в Восточной Европе".

Ранее Северо-Атлантический Совет НАТО выступил с заявлением, в котором призывал РФ вернуть Крым Украине.

Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.

Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.

Смотрите видео: Пять лет оккупации Крыма: удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта:

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Тег НАТО, Крым, ЕС, мид рф, аннексия

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