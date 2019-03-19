Аннексия Крыма: МИД РФ отверг требование НАТО вернуть полуостров
Кроме того, Россия отвергла обвинения в нарушениях прав крымских татар
Министерство иностранных дел России обнародовало свой ответ на резкие критические заявления НАТО и ЕС по случаю пятой годовщины аннексии Крыма, а также их призывы вернуть полуостров Украине.
"Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан", – говорится в ответном заявлении российского внешнеполитического ведомства, обнародованного вечером в понедельник, 18 марта.
МИД РФ также назвал оккупацию полуострова "демократическим выбором, сделанным населением Крыма и Севастополя", и призвал НАТО и ЕС признать этот так называемый "выбор".
Кроме того, Россия отвергла обвинения в нарушениях прав крымских татар, заявив, что "Крым крепнет как уникальный "сплав" культур и традиций разных народов".
А в ответ на недавнее расширение Евросоюзом санкционных списков россиян официальная Москва обвинила страны Запада и НАТО в "милитаризации Черноморского региона" и "усилении военного присутствия в Восточной Европе".
Ранее Северо-Атлантический Совет НАТО выступил с заявлением, в котором призывал РФ вернуть Крым Украине.
Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.
Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.
Смотрите видео: Пять лет оккупации Крыма: удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта:
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