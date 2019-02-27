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Антимонопольное дело против "Газпрома": Литва приняла важное решение

Сегодня, 19:07

Страна присоединится к иску Польши на решение Европейской комиссии

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru.
Антимонопольное дело против "Газпрома": Литва приняла важное решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c1/6b0/5c76c16b0cbc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c1/6b0/5c76c16b0cbc9.jpg Россия Страна присоединится к иску Польши на решение Европейской комиссии

Правительство Литвы сегодня решило присоединиться к иску Польши на решение Европейской комиссии (ЕК) по антимонопольному делу против российского "Газпрома".

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил на заседании правительства, что исход иска важен для Литвы, так как "в случае успеха усилятся наши позиции в Стокгольмском арбитраже".

Речь идет о возвращении литовским потребителям 1,5 млрд евро, переплаченных за поставки российского газа в результате несправедливой цены, которую назначил "Газпром", пояснил он.

Напомним, в мае 2018 года ЕК прекратила антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", которое началось в 2012 году по жалобе Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

Страны обвиняли российскую компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке и в завышении цен на газ. Позже ЕК и "Газпром" урегулировали спор без применения штрафных санкций. При этом ЕК обязала российскую сторону обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.

Польшу не устроили итоги разбирательства. Исковое заявление было направлено в Стокгольмский арбитраж местной энергетической компанией PGNiG в октябре прошлого года.

Еще в 2012 году Литва предъявляла "Газпрому" исковые требования на 1,5 млрд евро, но в 2016-м арбитраж отклонил их.

В феврале 2019 года совет директоров "Газпрома" освободил от должностей председателей правления российской компании Александра Медведева и Валерия Голубева, отвечавших за отношения с "Нафтогазом Украины".

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Тег Россия, Литва, Газпром, Еврокомиссия, Стокгольмский арбитраж

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ТАСС

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