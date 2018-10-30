Антиукраинские санкции: в РФ обещают, что "черный список" заинтересует простых украинцев

Санкции РФ против Украины затронут 360 компаний и более 50 физических лиц

В правительстве РФ завершается работа над постановлением о введении ответных экономических мер на санкции Украины, сообщил источник в правительстве России.

Он подчеркнул, что эти меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц. Источник заверил, что в списке "будет много интересных открытий для граждан Украины".

По его словам, украинцы "увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение, не прочь при этом заработать на этих самых отношениях".

"В ближайшее время документ будет передан на подпись председателя правительства РФ, а после подписания опубликован", – сказал источник.

Как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев анонсировал, что Россия введет дополнительные ограничения на импорт украинских товаров и намерена ввести персональные санкции против физлиц и юрлиц из Украины.

Ранее на официальном сайте Кремля был опубликован указ президента РФ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на санкции Украины против РФ. Правительству РФ поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может ответить на украинские санкции "зеркальными мерами" в отношении экономики, физических и юридических лиц.