Апелляция оставила 8 пленных украинских моряков за решеткой в России

Московский суд принял решения по 8 из 24 военнопленных служащих ВМС

Фото: AFP

Спустя несколько дней после решения оставить под арестом 4 из 24 пленных украинских моряков, российский суд принял решение еще по восьми узникам Кремля.

Об этом сообщил 22 мая координатор группы защиты Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, в этот день Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы двух четверок военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, а также Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча и Михаила Власюка.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила постановления Лефортовского районного, вынесенные в отношении этих двух четвёрок военнопленных моряков без изменения", – отметил Полозов.

Отмечается, что по ходатайству прокурора заседания проходили в закрытом режиме.

Напомним, что в апреле городской суд Москвы продлил арест украинских моряков на три месяца, отклонив апелляцию их защиты на продление срока содержания под стражей.

Мы также писали, что ранее мать военнопленного лейтенанта Владислава Костышина рассказала о психологическом давлении, с которым приходится сталкиваться ее сыну в российском плену.

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