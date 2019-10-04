Арест россиянина за поддержку Украины: суд вынес неожиданное решение

17 марта Михаил Малинин вышел в центр Ярославля с плакатами с проукраинскими лозунгами

/ Фото: AFP

Задержание в центре российского Ярославля мужчины, который ранее в этом году вышел с баннером в поддержку территориальной целостности Украины, было незаконным.

Как сообщили 4 октября в Ярославском областном суде, соответствующее решение было вынесено одним из городских райсудов.

Инцидент произошел еще 17 марта, когда в России праздновали пятую годовщину незаконной аннексии Крымского полуострова. Вопреки всеобщему ликованию, россиянин Михаила Малинина вышел на Советскую площадь Ярославля с транспарантами на русском, украинском и английском языках.

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Прибывшие полицейские отобрали у него плакаты, а самого активиста увезли в отделение, на баннерах "обнаружили" признаки экстремизма.

Однако экспертиза этого не подтвердила, и пострадавший потребовал признать его задержание незаконным, а когда столкнулся с бездействием руководства городской полиции, то обратился в суд.

Судья частично удовлетворил иск, обязав полицию в течение месяца удалить взятые у Малинина отпечатки пальцев и образцы слюны, а также компенсировать ему судебные расходы.

Напомним, ранее в Москве прошла акция протеста, участники которой требовали от президента Владимира Путина прекратить войну с Украиной.

Мы также писали об опросе, который показал, что большинство россиян поддерживают аннексию Крыма, но признают, что действия Москвы ухудшили экономику страны, уровень жизни и отношения с США.

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