Армия России провела учения: стало известно, на что обратить внимание Украине

Минобороны России проверяет боеготовность не только нового вооружения, но и мобильности диверсионных групп

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak.

Минобороны РФ на этой неделе дало интересную статистику по подготовке в войсках этого округа за первое полугодие 2019 года. Об этом в блоге на сайте "Сегодня" пишет заместитель директора Института Мировой политики, военный эксперт Николай Белесков.

"Так авиация 4-й армии ВВС и ПВО, прикрывающая округ, в общем налетала 24,5 тысячи часов. При этом налет одного экипажа оперативно-тактической авиации в среднем составляет 35,5 часов, а армейской – 50 часов. Однако гораздо больше интересно другое. За этот период в рамках тренировок было выпущено 4 тысяч неуправляемых ракет, осуществлено 2,7 тысячи бомбометаний и выпущено только 70 единиц управляемого вооружения", – отметил Белесков.

По его словам последнее особенно важно на фоне поставок в округ модернизированных штурмовиков Су-25см3 и современных вертолетов Ми-28УБ, которые могут работать управляемым вооружением.

"Несмотря на попытки насытить войска системами, которые могут работать управляемым вооружением, данные вещи остаются больше исключением, а не правилом в российских войсках. И дальше россияне будут вынуждены полагаться больше на неуправляемые бомбы и ракеты, что значительно уменьшит эффективность работы штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации, если в ВСУ будет достаточное количество ПЗРК", – говорит эксперт.

Параллельно стало известно, что спецназовцы и морские пехотинцы Южного ВО совершили в первом полугодии 17,5 тысячи прыжков с вертолетов Ми-8АМТШ.

"Всего за год на одного бойца будет от 6 до 10 прыжков. Борьба с подобными мобильными враждебными группами, которые будут действовать в тылу, тоже становится одной из главных задач для ВСУ следующим образом", – подчеркнул Белесков.

Напомним, в январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла постановление о признании России страной-агрессором. "За" проголосовал 271 народный депутат.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний на границе с Украиной Россия разместила 82 тысячи военнослужащих. Как сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь, агрессор с 2014 года вдвое увеличил свои силы.

Он отметил, что сейчас всей протяженности границы Россия сосредоточила 25 батальнно-тактических групп и формирует сейчас 150-ю мотострелковую дивизию. В то же время всего у границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находится 82 тысячи российских военных.

Как сообщали новости "Сегодня" ранее в Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что авиация РФ может ударить по всей Украине. Россия подтянула около 120 новейших самолетов. Например, боевой радиус новых Су-30 охватывает всю территорию нашей страны.

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