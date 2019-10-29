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Артиллерийский обстрел российских военных в Сирии: появилась реакция России

29 октября, 19:08

Министерство обороны РФ подтвердило взрыв возле броневика российских военных на севере Сирии

Российские военные отрицают, что в результате взрыва на пункте перехода "Дербисия" в Сирии пострадали военнослужащие РФ.

Об этом после инцидента сообщили российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, который входит в структуру Министерства обороны РФ.

В ведомстве подтвердили, что инцидент действительно случился 29 октября – перед встречей российской военной полиции с турецкими военнослужащими рядом с российскими бронеавтомобилями подрывалось "неустановленное безоболочное взрывное устройство".

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"Пострадавших среди российских военнослужащих нет. Техника исправна. Встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме", – заверили в ЦПВС.

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Фото: Шеметов Максим

Ранее сообщалось, что в результате совершенного с турецкой стороны артиллерийского обстрела российских военных в Сирии пострадали несколько человек, включая военнослужащих. Резонанс вызвало то, что Дербисия входит в зону совместного российско-турецкого патрулирования, установленную в рамках договоренностей по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 22 октября.

9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-востоке Сирии. Позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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Источник: Интерфакс

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