"Ассиметричный" ответ на действия США: в МИД РФ объяснили, что значит новое оружие

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что новое стратегическое оружие РФ – это "ассиметричный" ответ на действия США. Об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что создание новейших систем российского стратегического оружия – это вынужденный, но закономерный ответ России на упорное нагнетание международной военно-политической ситуации со стороны США и их союзников. Да, получилось немного ассиметричней, чем многие ожидали, при этом ни какие договоренности РФ не нарушала. Так бывает", – сказал Захарова.

"При этом в Госдепартаменте упомянули Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещает сторонам создавать и разворачивать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Но в послании президента РФ о таком оружии даже не упоминается", – добавила она.

Напомним, 1 марта во время выступления перед Федеральным собранием российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает, но во всеуслышание побряцал оружием. Путин рассказал, какие новые виды вооружения разрабатываются в России и что для них теперь не помеха любая система ПРО.

В свою очередь в Пентагоне прокомментировали заявления Путина о новом оружии и отметили, что полностью готовы к этому. Было отмечено, что Стратегия США учитывает озвученные Путиным новые военные мощности России.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что демонстрацией своего нового ядерного оружия, которого еще может и не быть в наличии, президент России Владимир Путин пытался запугать Запад, чтоб тот сдал Украину России.