Авария на российской подлодке: среди погибших – офицер из Украины

47-летний капитан 1 ранга Андрей Воскресенский родился в Севастополе, но служил в России

Андрей Воскресенский. Фото: соцсеть "ВКонтакте".

Одним из 14 офицеров, погибших на борту подводной лодки АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море 1 июля, оказался 47-летний выходец из Украины Андрей Воскресенский.

Воскресенский занимал звание капитана 1 ранга. Он родился в Севастополе и закончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище.

Журналисты выяснили, что в начале 2000-ых годов он поступил на службу в части российского ВМФ в Петродворце, подчиненную Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.

Андрей Воскресенский и его семья жили в Ленинградской области, где у него остались 15-летний сын и 23-летняя дочь.

За свою службу в России был награжден тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени".

Стоит отметить, что основной причиной трагедии на подлодке считают короткое замыкание, которое вызвало пожар. Но есть и мнение, что инцидент произошел из-за нарушения газового состава воздуха, а также проблем с аккумуляторными батареями при всплытии. Всего на судне погибло 14 моряков.

Напомним, ранее стали известны имена и звания некоторых других офицеров, которые погибли в результате аварии на подлодке.

По неофициальной версии причиной ЧП на субмарине стал взрыв газа, на что указывает контузия пострадавших акванавтов. В российском Минобороны это отрицают. Также существует версия о проблемах с одной из аккумуляторных батарей

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