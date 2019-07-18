Авария на ядерном реакторе в России: три энергоблока отключились
В результате короткого замыкания на Калининской АЭС в Тверской области случилось ЧП
В результате аварии, которая случилась 18 июля на Калининской атомной электростанции в Тверской области России, три энергоблока реактора оказались отключены от питания.
Как сообщили в компании "Росэнергоатом", которой принадлежит АЭС, причиной ЧП послужило короткое замыкание в одном из трансформов, из-за чего отключились высоковольтные линии электропередачи.
Это, в свою очередь, привело к отключению трех из четырех энергоблоков. Еще один на данный момент продолжает работать.
В пресс-службе компании утверждают, что реакторные установки двух отключившихся энергоблоков разгружены, а у четвертого остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки.
Также утверждается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и сохраняется на уровне природных фоновых значений.
Напомним, в апреле на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора, в результате чего произошло отключение третьего блока. На следующий день возгорание удалось погасить и энергоблок подключили.
Мы также писали об отключении двух энергоблоков на Южно-Украинской АЭС для ремонта – третий был отключен в мае, а первый в прошлом месяце. В то же время, второй блок продолжает свою работу.
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