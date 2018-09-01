Авария с "Боингом" в Сочи: Следком России сделал заявление

Следствие рассматривает несколько версий инцидента с самолетом в Сочи, в том числе – ошибку пилота. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

"Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты СКР продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи, добавили в ведомстве.

"Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб, – отмечается в сообщении СКР. - Проводится допрос потерпевших".

Ранее сообщалось, что пассажирский "Боинг 737", летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи. Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся, "Боинг" лишился левого крыла.

По данным Минздрава, число пострадавших в результате возгорания двигателя самолета в аэропорту Сочи возросло до 18. По данным СМИ, во время оперативных действий, связанных с аварийной посадкой "Боинга 737" в Сочи, скончался сотрудник местного аэропорта. Предположительно, сотрудник умер от сердечного приступа.

Напомним, на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737". На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет упал на фермерское поле.

Напомним, в марте недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. На борту самолета находился 71 человек, – 67 пассажиров и 4 члена экипажа.

Ранее в результате крушения пассажирского самолета компании Aseman, который выполнял рейс Тегеран-Ясудж в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан погибли 66 человек.