Авиация России планирует бомбардировки своих территорий: названа причина
К борьбе бомбардировкам рек в 26 регионах северо-запада России привлекут штурмовики Су и вертолеты
Боевые самолеты и вертолеты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приведены в готовность для борьбы с ледовыми заторами на реках в ходе вскрытия рек в 26 регионах России. Летчики готовы применить авиационные бомбы минимального калибра.
Экипажи многоцелевых самолетов Су-35С, Су-34, вертолетов Ми-8 "Терминатор", дислоцированные на военных аэродромах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия находятся в двухчасовой готовности к вылету для уничтожения ледового затора.
Мониторинг паводковой обстановки круглосуточно осуществляется мобильными наблюдательными группами военных инженеров, беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" и "Элерон", а также военными вертолетами в ходе учебно-боевых вылетов.
Взаимодействие с местными органами власти в 26 субъектах страны организует Региональный центр управления Западного военного округа в Санкт-Петербурге.
Заторы льда могут угрожать гидротехническим сооружениями и возможными разливами рек.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений.
Тем временем Польша готова как можно скорее избавиться от самолетов российского производства МиГ-29 и Су-22. Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак, добавив, что их следует заменить истребителями пятого поколения.
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