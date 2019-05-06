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Авиакатастрофа в Москве: очевидцы видели попадание в двигатель самолета молний

6 мая, 16:20

Пассажир, переживший авиакатастрофу "Аэрофлота" в Москве, поделился увиденным

Перед аварийной посадкой пассажирского лайнера авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту "Шереметьево" 5 мая в двигатель воздушного судна попали молнии.

Об этом в эфире радио города Североморск в Мурманской область рассказал его градоначальник Владимир Евменьков, переживший авиакатастрофу.

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"На взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния", – заявил мэр Североморска.

Евменьков утверждает, что слышал "два очень громких удара" и увидел две вспышки, несмотря на что двигатель не загорелся.

"Не знаю, работал он дальше или не работал, но он не горел, это совершенно точно", – подчеркнул мужчина.

Он подтверждает, что пассажиры действительно встали, заняв проход задолго до самой посадки, однако говорит, что ни паники, ни давки в салоне самолета не было.

Российский мэр также выразил благодарность бортпроводникам, "которые по сути нас спасли".

Напомним, что на данный момент следствие рассматривает три главные версии трагедии: недостаточная квалификация персонала, неисправность самолета и плохие погодные условия.


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Тег Россия, пожар, москва, аэропорт, самолет, авиакатастрофа, Аэрофлот, шереметьево, Sukhoi SuperJet

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Источник:

Интерфакс

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