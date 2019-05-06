Авиакатастрофа в Москве: очевидцы видели попадание в двигатель самолета молний
Пассажир, переживший авиакатастрофу "Аэрофлота" в Москве, поделился увиденным
Перед аварийной посадкой пассажирского лайнера авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту "Шереметьево" 5 мая в двигатель воздушного судна попали молнии.
Об этом в эфире радио города Североморск в Мурманской область рассказал его градоначальник Владимир Евменьков, переживший авиакатастрофу.
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"На взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния", – заявил мэр Североморска.
Евменьков утверждает, что слышал "два очень громких удара" и увидел две вспышки, несмотря на что двигатель не загорелся.
"Не знаю, работал он дальше или не работал, но он не горел, это совершенно точно", – подчеркнул мужчина.
Он подтверждает, что пассажиры действительно встали, заняв проход задолго до самой посадки, однако говорит, что ни паники, ни давки в салоне самолета не было.
Российский мэр также выразил благодарность бортпроводникам, "которые по сути нас спасли".
Напомним, что на данный момент следствие рассматривает три главные версии трагедии: недостаточная квалификация персонала, неисправность самолета и плохие погодные условия.
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