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Автобус с украинцами попал в аварию на окраине Москвы: есть пострадавшие, фото

Сегодня, 12:51

Авария произошла в поселке Курилово, Новая Москва, на месте вертолет с медиками

Фото: tlgrm.ru/channels/@breakingmash
Фото: tlgrm.ru/channels/@breakingmash.
Автобус с украинцами попал в аварию на окраине Москвы: есть пострадавшие, фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5e/f49/5c7a5ef49490b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5e/f49/5c7a5ef49490b.jpg Россия Авария произошла в поселке Курилово, Новая Москва, на месте вертолет с медиками

На окраине Москвы произошла крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

"В поселке Курилово (Новая Москва) очень крупная авария. Фура столкнулась с автобусом (внутри – украинцы, видимо вахтовики). Восемь пострадавших. На месте вертолет с медиками", - говорится в сообщении.

Фото: tlgrm.ru/channels/@breakingmash

По данным СМИ, в результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, москва, украинцы

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