Автобус с украинцами попал в аварию на окраине Москвы: есть пострадавшие, фото
Авария произошла в поселке Курилово, Новая Москва, на месте вертолет с медиками
На окраине Москвы произошла крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
"В поселке Курилово (Новая Москва) очень крупная авария. Фура столкнулась с автобусом (внутри – украинцы, видимо вахтовики). Восемь пострадавших. На месте вертолет с медиками", - говорится в сообщении.
Фото: tlgrm.ru/channels/@breakingmash
По данным СМИ, в результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.
Ранее сообщалось, что в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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