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Автоматы Калашникова и российские вертолеты будут производить в Индии

5 сентября, 08:25

Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что совместное производство с Россией выведет военно-техническое сотрудничество на новый уровень

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассчитывает на подписание до конца года контрактов с Индией о совместном производстве автоматов Калашникова и вертолетов Ка-226.

"У нас два очень серьезных проекта - создание производства автоматов Калашникова двухсотой серии, АК-203, и наше совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226. Мы надеемся, до конца года выйдем на контрактные переговоры и уже на подписание этих контактов, - сказал Шугаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). - Надеемся, что все те технические вопросы, которые у нас существовали, и ценовые в том числе, уже урегулированы окончательно".

Предприятие Indo-Russian Rifles Pvt Ltd начнет производство автоматов АК-203 на заводе Korwa Ordnance Factory в городе Корва, расположенном в округе Амити штата Уттар-Прадеш.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что создание в Индии совместного российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 позволит вывести сотрудничество двух стран в военно-технической области на новый уровень.

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Предприятие поставит Министерству обороны Индии свыше 600 тысяч автоматов АК-203, сообщил ранее заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

Президент России Владимир Путин рассказал Моди о преимуществах легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т, которые Россия планирует поставлять Индии в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения. Документ предполагает поставку для нужд Министерства обороны Индии 60 вертолетов из России и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации порядка 50-70%.

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Напомним, Индия, которая ранее отказалась участвовать в совместной с Россией программе создания истребителя пятого поколения, согласилась на другой проект с Москвой.

Так, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на проходящий в российском Владивостоке V Восточный экономический форум правительства двух стран подписали соглашение совместном производстве запчастей и комплектующих для российской военной техники.

Речь идет о "сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского производства". 

Стоит отметить, что Восточный экономический форум во Владивостоке является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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Россия Индия вертолет производство калашникова автоматы

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