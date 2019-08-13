Автор "Чернобыля" прокомментировал взрыв на ракетных испытаниях в России

Гораздо сильнее беспокоит то, чего российские власти нам до сих пор не говорят, отметил сценарист

Фото: agrimpasa.com

Российские власти могут скрывать ужасные подробности взрыва, произошедшего во время ракетных испытаний в Архангельской области. Такое мнение высказал автор сценария сериала HBO "Чернобыль" Крейг Мейзин.

Так у себя в Twitter cценарист прокомментировал новость о том, что Россия признала взрыв малого ядерного реактора на испытаниях ракеты.

"То, что они наконец признали взрыв, ужасно, но меня гораздо сильнее беспокоит то, чего они нам до сих пор не говорят", – написал Мейзин.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

В Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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