Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Автор "Чернобыля" прокомментировал взрыв на ракетных испытаниях в России

Сегодня, 08:59

Гораздо сильнее беспокоит то, чего российские власти нам до сих пор не говорят, отметил сценарист

Фото: agrimpasa.com

Фото: agrimpasa.com

Российские власти могут скрывать ужасные подробности взрыва, произошедшего во время ракетных испытаний в Архангельской области. Такое мнение высказал автор сценария сериала HBO "Чернобыль" Крейг Мейзин.

Так у себя в Twitter cценарист прокомментировал новость о том, что Россия признала взрыв малого ядерного реактора на испытаниях ракеты.

"То, что они наконец признали взрыв, ужасно, но меня гораздо сильнее беспокоит то, чего они нам до сих пор не говорят", – написал Мейзин.

Реклама

В тренде
Эксперт объяснил, как Россия потеряла 10 млрд долларов на торговой войне США и Китая
Фото: REUTERS/Gary Cameron

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

В Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия взрыв архангельск

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – ПономаревПолитика
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолет
Захарова отреагировала на решение Украины пустить российский самолетПолитика
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
"Не оставим без ответа ни одну атаку": Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под ПавлополемПолитика

Новости партнеров

Loading...