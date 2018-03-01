Баллистические ракеты, корабли, подлодки: Путин рассказал, как усилилась российская армия

Президент России Владимир Путин рассказал, как в последние годы перевооружились российские стратегические силы. Об этом он говорил во время обращения к Совету Федерации.

Он отметил, что в последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота.

"Оснащенность вооруженных сил современным оружием возросла в 3,7 раза. На вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты для подводных лодок, 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Перевооружены на новый ракетный комплекс "Ярс", 12 ракетных полков. Количество носителей высокоточного оружия большой дальности увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточность крылатых ракет более чем в 30 раз. Значительно возросла мощь всеобщего назначения воздушно-космических сил и военно-морского флота", – рассказал Путин.

На том же выступлении перед Советом Федерации Путин заявил о разработке мощнейшей ракеты "Сармат" и показал видео. По его словам, новая ракета должна заменить знаменитую "Сатану" и сможет преодолеть любые системы ПРО.

Кроме того, российский лидер заявил, что РФ готова ударить ядерным оружием и объяснил, в каком случае его применит. Путин отметил, что даже если без ядерной атаки России будет угрожать опасность от обычного вооружения, Москва ответит ядерным ударом.