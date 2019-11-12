"Барыш века": эксперт объяснил, чем грозит России передача военных технологий Индии

Российский танк Т-90МС / Фото: militaryarms.ru

Прошло чуть больше двух месяцев с того момента, как на московском авиасалоне МАКС-2019 в ходе демонстрационного полета опозорился российский МиГ-35 , а кремлевские СМИ начали разгонять информацию о том, что Москва ведет переговоры с Нью-Дели о развертывании производства истребителей Су-30МКИ на мощностях индийской государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited в Насике.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

По его словам, это производство подразумевает не только лицензирование продукции, но и передачу индийской стороне технологий, в частности, речь идет о продаже от 12 до 18 комплектов для сборки Су-30МКИ.

Также стало известно об обсуждении локализации производства 464 танков Т-90МС на государственном заводе Heavy Vehicles Factory в Ченнае. Данное производство также подразумевает передачу технологий.

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Эксперт заметил, что переговоры по Су-30МКИ и Т-90МС еще не означают, что они завершатся заключением контракта. Однако "Россия готова сейчас выжать все возможное из своего ВПК, словно в предсмертной конвульсии пытаясь сорвать барыш века".

"Дело в том, что сделки, озвученные выше, сейчас звучат как многомиллиардная победа, но, по сути, передача технологий и перенос производства в Индию, лишают Россию в дальнейшем возможности поставлять эту технику в данную страну. А это значит, что российские заводы ВПК, логистические компании и прочие связанные в общей схеме поставок данного рода продукции, окажутся без потенциальных заказов, прибыли и мы очень скоро услышим об их финансовых проблемах", – считает Коваленко.

"Между тем, российские представители на полном серьезе готовы передавать технологии Индии, лишь бы соблазнить ее заключением сделки, прекрасно понимая, что уже через года два-три им будет нечего предложить с учетом продолжающейся экспансии на рынке не только извечных лидеров данного плацдарма – США, но и других игроков", – резюмирует Злой Одессит.

Новости "Сегодня" сообщали о намерении Индии обзавестись двухмоторными истребителями и рассматривают как вариант американский F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon, французский Rafale и российские Су-35 или МиГ-35. Однако в США пристыдили российские истребители, ведь иностранные покупатели недовольны качеством товара.

Также напомним, чтовоенный эксперт объяснил, почему российским истребителям не видать берегов Индии.

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