Беларусь и Казахстан запретили пропагандистский "Бессмертный полк": реакция Кремля

У Путина внимательно следят за развитием событий с акцией, которую запретили проводить в ряде иностранных городов

Фото: сайт Кремля

Муниципальные власти ряда городов Беларуси и Казахстана не дали разрешение на проведение пропагандистской российской акции "Бессмертный полк", участники которой напали на украинцев в Португалии, которые вышли с альтернативной акциейо жертвах сталинского террора.

На этом фоне в Кремле внимательно следят за ситуацией, но не спешат с выводами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать, потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, о чьих решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже бы не спешили делать какие-то заключения", – сказал секретарь Владимира Путина, общаясь с журналистами 6 мая.

Напомним, что ранее в этом месяце организаторы акции "Бессмертный полк" в оккупированном Севастополе заявили, что у них украли около 500 портретов, и обвинили в воровстве главу другой организации с названием "Бессмертный полк".

Мы также писали, что 9 мая, в День победы над нацизмом, акция "Бессмертный полк" пройдет и в Киеве – по оценкам полиции, участие в ней примут около пяти тысяч человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Беларусь и Казахстан запретили пропагандистский "Бессмертный полк": реакция Кремля". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"