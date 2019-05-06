Беларусь и Казахстан запретили пропагандистский "Бессмертный полк": реакция Кремля
У Путина внимательно следят за развитием событий с акцией, которую запретили проводить в ряде иностранных городов
Муниципальные власти ряда городов Беларуси и Казахстана не дали разрешение на проведение пропагандистской российской акции "Бессмертный полк", участники которой напали на украинцев в Португалии, которые вышли с альтернативной акциейо жертвах сталинского террора.
На этом фоне в Кремле внимательно следят за ситуацией, но не спешат с выводами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать, потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, о чьих решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже бы не спешили делать какие-то заключения", – сказал секретарь Владимира Путина, общаясь с журналистами 6 мая.
Напомним, что ранее в этом месяце организаторы акции "Бессмертный полк" в оккупированном Севастополе заявили, что у них украли около 500 портретов, и обвинили в воровстве главу другой организации с названием "Бессмертный полк".
Мы также писали, что 9 мая, в День победы над нацизмом, акция "Бессмертный полк" пройдет и в Киеве – по оценкам полиции, участие в ней примут около пяти тысяч человек.
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