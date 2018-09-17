Bellingcat обвинил Россию в распространении фейков относительно МН17

Сегодня, 22:24

Команда Bellingcat намерена опубликовать новый отчет по MH17 до конца сентября

фото AFP
фото AFP

Основатель международной экспертно-журналистской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что выводы Министерства обороны России относительно катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17 абсурдны.

Российское военное ведомство 17 сентября заявило, что видео, используемые Совместной следственной группой в качестве доказательства причастности российского ЗРК Бук к уничтожению МН17, сфальсифицированы. В России заявили, что видео передвижения ЗРК Бук по территории Украины – это "анимация, сделанная на основе одиночной фотографии".

По словам представителя Bellingcat, российские военные не учли, что передвижение Бука, попавшее на видео, было также заснято спутником.

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"Наилучшая часть пресс-конференции в Министерстве обороны России по MH17 состояла в том, что они представили этот действительно плохо сделанный видеоклип в качестве доказательства того, как легко можно сфальсифицировать видео с Буком", – подчеркнул Хиггинс.

Кроме того, по его словам, российское министерство использовало ошибку в фотографии JIT, чтобы ложно обвинить их в подделке кадра.

Хиггинс добавил, что команда Bellingcat намерена опубликовать новый отчет по MH17 до конца сентября.

Напомним, что 17 сентября Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета ЗРК Бук, которой сбили МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой". В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании уже назвали фейком заявления России о причастности Украины к уничтожению МН17 и очередным примером российской дезинформации.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.
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Источник:

"Сегодня"

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