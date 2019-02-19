Белые медведи покинули поселок на Новой Земле
На территорию некоторых поселков заходили почти 50 медведей
Власти архипелага Новая Земля отменяют режим ЧС, введенный из-за небывалого скопления белых медведей у населенных пунктов. Об этом сообщает BBC.
"В настоящий момент количество белых медведей резко уменьшилось в непосредственной близости от населенных пунктов – оно приближается к среднестатистическим данным за весь период наблюдений – 2-3 медведя", – говорится в сообщении.
Режим чрезвычайной ситуации прекращает действовать с 00:00 вторника, 19 февраля.
Уменьшение числа медведей может быть связано с установившимся льдом. Также вероятность того, что медведей придется усыплять и отвозить на вертолетах подальше от поселков, существенно снизилась.
Как сообщалось, решение о введении режима ЧС на территории Новой Земли с 9 февраля 2019 года принято по итогам заседания комиссии муниципального образования ГО "Новая Земля" по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. Необходимость введения режима ЧС вызвана массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов муниципального образования.
В Сети появились видео нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля Архангельской области РФ. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных: медведи нападают на людей, проникают в жилые и служебные помещения.
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