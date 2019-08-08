Беспорядки в Кыргызстане: в Кремле рассказали, как собираются реагировать

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После объявления о подготовке массовых акций протеста при участии экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в Кремле озвучили свою позицию по поводу того, как рассматривают сложившуюся ситуации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает события, связанные с операцией по задержанию экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, как внутреннее дело республики.

"Это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны, и также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать район проведения операции, если она продолжится. Я думаю, что мы дадим более глубокую оценку этим событиям чуть позже", — сказала Захарова в комментарии радиостанции "Эхо Москвы".

Она подчеркнула, что не располагает информацией об обращении со стороны Атамбаева о возможном приезде в Россию.

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В свою очередь власти Кыргызстана готовы взять на себя работу по обеспечению безопасности находящихся в стране иностранных туристов. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Facebook директор департамента туризма страны Максат Дамир уулу.

В четверг 8 августа утром после объявления властями Кыргызстана о проведении экстренных мер, возле резиденции бывшего президента собралось около 4 тысяч сторонников Алмазбека Атамбаева. Они продолжают удерживать шесть бойцов спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики и готовы отражать новые попытки штурма.

К дому Атамбаева в селе Кой-Таш продолжают прибывать сторонники экс-президента со всех регионов республики.

Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева полагают, что власти продолжат предпринимать попытки силового захвата бывшего главы государства.

Напомним, Алмазбек Атамбаев на видео обратился к властям республики. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной.

Как сообщалось,7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу 9 человек.

Ранее 27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

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