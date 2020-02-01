Беспрецедентные меры: россиян эвакуируют из Китая военными самолетами

Фото: topwar.ru

Россия будет использовать военные самолеты для эвакуации россиян из Китая, где зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимир Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня", – заявил Песков.

Накануне стало известно, что в России уже выявили два случая коронавируса. Это первые подобные случаи. Речь идет о гражданах Китая в Тюменской области и в Забайкалье.

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Отметим, что известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что коронавирус прежде всего опасен для пожилых людей. При этом, по его словам, вакцины от коронавируса нет и в ближайшие месяцы не будет, маски, лук и чеснок не помогут не заразиться, а уберечь себя от опасного вируса можно только с помощью специальных очков.

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Видео: https://www.youtube.com/channel/Доктор Комаровский

Ранее Комаровский развеял мифы о том, что из-за коронавируса нельзя есть бананы и получать посылки из Китая.

Также сообщалось о госпитализации украинцев с подозрением на смертельную инфекцию.

Напомним, что с масштабами распространения инфекции по миру, количеством погибших, зараженных и даже тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

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