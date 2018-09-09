Без драки не обошлось: Жириновский избил митингующего в Москве

Сегодня, 15:50

Лидеру ЛДПР не понравилось обращение митингующего к нему

Фото: AFP
Фото: AFP

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский с охраной пришел на митинг против повышения пенсионного возраста на Пушкинской площади в Москве, где у него завязался конфликт с одним из митингующих.

В сети опубликовали видео, на котором кто-то из толпы окликнул политика неприличным словом, после чего сначала Жириновский ударил мужчину в лицо, а потом это сделала его охрана.

Осторожно, в видео ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что в России проходят очередные протесты против пенсионной реформы. Правоохранители начали задерживать митингующих и организаторов. В Екатеринбурге усадили в автозак и увезли бывшего мера города, который вышел на митинг вместе с горожанами. А в Кемерово во время акции задержали координатора штаба Навального Стаса Калиниченко. Количество задержанных растет.

Напомним, что и самого российского оппозиционного политика Навального по неизвестным причинам задержали в Москве 25 августа.

Также из-за возмущения россиян решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал. 
Путин, протест, митинги, жириновский, пенсионная реформа

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