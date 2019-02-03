"Без лекарств мне не выжить": Гриб написал письмо журналистам

Украинец написал письмо журналистам о своем состоянии

Гриб написал письмо журналистам. Фото: Facebook

"Без лекарств мне не выжить": Гриб написал письмо журналистам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/690/c89/5c5690c8973f1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/690/c89/5c5690c8973f1.jpeg 2019-02-03T09:03:00+02:00 Россия Украинец написал письмо журналистам о своем состоянии

Украинский политзаключенный Павел Гриб, который содержится в российском СИЗО, написал письмо российским журналистам, в котором заявил, что ему немедленно требуется лечение. Об этом сообщает "Новая газета".

"Я вижу такую перспективу: или смерть, или тюрьма, где мне надо пробыть последующие годы своей жизни. Это в том случае, если я не умру раньше, чем туда поеду. Туда отправляют террористов, и не все возвращаются живыми. Мне там вообще без лекарств не выжить. А другой перспективы нет", – написал он.

Напомним, что Гриб исчез 24 августа 2017 года в Гомельской области Беларуси, куда уехал из Киева на встречу с девушкой из Сочи, с которой познакомился в интернете. Впоследствии в интервью девушка призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь, и заявила, что ее заставили это сделать работники ФСБ России.

Позже Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре: его обвинили по "терроризм", а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

На днях Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о сверхкритическом состояние 20-летнего Павла Гриба и призвала международное сообщество оказать содействие в предоставлении ему медицинской помощи.

Отец пленника Кремля Игорь Гриб заявил, что его сын без срочной медицинской помощи в специализированном медицинском учреждении, которого нет в Ростове-на-Дону, может умереть.

Посольство США в Украине выразило глубокую обеспокоенность состоянием здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба и требует от России немедленно обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи всем незаконно задержанным украинцам.

Украина требует проведения комплексного медобследования политзаключенного Кремля Павла Гриба в специализированном медицинском учреждении.

Как рассказывала на днях украинский омбудсмен Людмила Денисова, узник Кремля Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. По ее словам, пленник не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением.

Напомним, что 28 августа прошлого года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Без лекарств мне не выжить": Гриб написал письмо журналистам". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...