Без перебежчиков и конъюнктурщиков: Гройсман рассказал, какой будет его партия

По словам премьера, нужно иметь стержень для того, чтобы бороться за Украину

Фото: Владимир Гройсман / Facebook.

Программу партии "Украинская стратегия", с которой премьер-министр Владимир Гройсман намерен пойти на выборы в Верховную Раду, представят на следующей неделе.

Об этом он заявил сегодня во время выступления на форуме для активной молодежи, сообщает "Укринформ".

"Я думаю, что на следующей неделе мы представим и команду "Украинской стратегии", и программу "Украинской стратегии". Я точно могу сказать, что она будет абсолютно реалистичной", – сказал глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что хочет создать классическую партию – не из перебежчиков и конъюнктурщиков, а из тех людей, которые намерены изменить свою страну. По его словам, "нужно иметь стержень для того, чтобы бороться за Украину и за то, во что веришь".

Он добавил, что после выборов начнется формирование региональных структур партии.

"Партия будет центристского типа. Я считаю, что это то, что сегодня нужно Украине, и то, что соответствует моей души. Я точно хочу сказать, что все, что касается нашей государственности, все, что касается Украины, все, что касается нашей идентичности украинской, – это для меня святые вещи", – отметил глава Кабмина.

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Ранее Гройсман заявил, что намерен идти на выборы самостоятельно со своей политической силой, не объединяясь ни с кем, в том числе и с партией экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, 30 мая Верховная Рада рассмотрит отчет Кабинета министров, а также заявление Гройсмана об отставке с поста премьер-министра.

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