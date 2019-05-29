Без перебежчиков и конъюнктурщиков: Гройсман рассказал, какой будет его партия
По словам премьера, нужно иметь стержень для того, чтобы бороться за Украину
Программу партии "Украинская стратегия", с которой премьер-министр Владимир Гройсман намерен пойти на выборы в Верховную Раду, представят на следующей неделе.
Об этом он заявил сегодня во время выступления на форуме для активной молодежи, сообщает "Укринформ".
"Я думаю, что на следующей неделе мы представим и команду "Украинской стратегии", и программу "Украинской стратегии". Я точно могу сказать, что она будет абсолютно реалистичной", – сказал глава правительства.
Гройсман подчеркнул, что хочет создать классическую партию – не из перебежчиков и конъюнктурщиков, а из тех людей, которые намерены изменить свою страну. По его словам, "нужно иметь стержень для того, чтобы бороться за Украину и за то, во что веришь".
Он добавил, что после выборов начнется формирование региональных структур партии.
"Партия будет центристского типа. Я считаю, что это то, что сегодня нужно Украине, и то, что соответствует моей души. Я точно хочу сказать, что все, что касается нашей государственности, все, что касается Украины, все, что касается нашей идентичности украинской, – это для меня святые вещи", – отметил глава Кабмина.
Напомним, досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
Ранее Гройсман заявил, что намерен идти на выборы самостоятельно со своей политической силой, не объединяясь ни с кем, в том числе и с партией экс-президента Петра Порошенко.
Напомним, 30 мая Верховная Рада рассмотрит отчет Кабинета министров, а также заявление Гройсмана об отставке с поста премьер-министра.
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