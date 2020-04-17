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"Без права выгула": в России поместили на карантин собаку

17 апреля, 13:56

Станислав Кожемякин

За нарушение запрета хозяину пса грозит штраф

В России, которая безуспешно пытается сдержать распространение эпидемии коронавируса, вернувшийся из Таиланда мужчина попал под принудительную обсервацию из-за COVID-19. Вместе с ним под карантин поместили и его пса породы шпиц.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, россиянин вместе со своей собакой направлялся на самолете из Бангкока в Красноярск.

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Однако в Иркутске, транзитом через который он летел, пересесть на следующий самолет мужчина не смог – Россельхознадзор предписал ему и его четвероногому другу пробыть 14 дней в обсерваторе в пригороде.

При этом собаку поместили на карантин "без права выгула", а за нарушение этого требования мужчине грозит до 4 тыс. рублей штрафа (около 1,5 тыс. гривен).

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Стоит отметить, что ни Всемирной организации здравоохранения, ни Всемирной организации здравоохранения животных неизвестно ни об одном официально подтвержденном случае передачи COVID-19 человеку от собаки или кошки.

Но в то же время, как ранее сообщили китайские ученые, после победы вспышки COVID-19 в Ухане 15% кошек в приютах оказались инфицированы коронавирусом.

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А первой собакой с коронавирусом SARS-CoV-2 стал померанский шпиц заразившейся жительницы Гонконга, от которой, как предполагается, инфекция животному и передалась. Впоследствии пес умер.

Смотрите видео о том, как ухаживать за домашними питомцами в условиях карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия собака карантин домашние животные коронавирус иркутск обсервация

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