"Безумство чекистской нечисти во власти": в Питере прошли акции против агрессии РФ

Сегодня, 19:13

Мероприятие обошлось без задержаний

Фото: facebook СДД Солидарность
Фото: facebook СДД Солидарность

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошла серия пикетов против агрессии Российской Федерации на Азове, и в поддержку захваченных около Керченского пролива военных украинских моряков, сообщает движение "Солидарность" на странице в соцсети Facebook.

В мероприятиях приняли участие около 50 человек, акция обошлась без задержаний. В сети также опубликованы фото с места проведения протеста.

Как сообщалось, подобная акция прошла в Москве 1 декабря. Участники выдвинули требования отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной. Участие в акции приняли около двух десятков человек. Несколько часов участники акции, сменяя друг друга, проводили одиночные пикеты. Они держали в руках плакаты с надписями: "Нет войне с Украиной", "Нет войне", "25 ноября Россия совершила акт военной агрессии. В Керченском проливе были атакованы и захвачены три корабля ВМС Украины".

Подробное о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
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Источник:

"Сегодня"

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