Библейская кара: Россию ожидает атака саранчи

Теплая зима в России в этом году помогла выжить одному из основных вредителей растений – саранче. Она начинает активизироваться, аграрии – готовить химикаты и технику для обработки полей.

Специалисты также начали обследование мест предполагаемого появления личинок.

При жаркой и сухой погоде, а также при недостатке естественной растительности в местах резервации они могут представлять серьезную угрозу посевам сельскохозяйственных культур. Из-за атаки саранчи в районах созданы запасы химикатов для обработки полей. Появление саранчи следует ожидается в мае.

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По данным Россельхозцентра, в 2020 году обработку от саранчи в РФ планируется провести на 427 тыс. га против 371 тыс. га в 2019 году и 675,8 тыс. га в 2017 году.

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Как пояснили эксперты, саранча является одним из самых вредоносных насекомых из-за способности к стремительному росту, возможности мигрировать на большие расстояния и высокой степени повреждения сельскохозяйственных культур. Саранчовые могут потреблять до 30% надземной фитомассы, а в период вспышек – полностью уничтожать растительность в местах размножения.

В 2019 году обследования территорий на наличие саранчи в РФ были проведены на площади 12,91 млн га, в 2018 году – на 13,5 млн га. Саранча была обнаружена на 1,3 млн га против 1,5 млн га в 2018 году. Экономический порог вредоносности был отмечен на 365,1 тыс. га, в 2018 году – на 610,2 тыс. га.

Напомним, что в 2017 году полчища саранчи атаковали поля в России.

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