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Била стулом как могла: новые детали нападения на главу ЦИК России

6 сентября, 19:07

Элла Памфилова описала злоумышленника как высокого молодого человека субтильного телосложения

Элла Памфилова. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Элла Памфилова. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Глава российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова описала злоумышленника, который напал на нее в ее доме Подмосковье в ночь на 6 сентября.

По ее словам, это был высокий молодой человек субтильного телосложения в маске и перчатках. Об этом сообщает РБК.

"Гибкий, уматывал очень быстро", — сказала она.

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Памфилова утверждает, что сначала испугалась, но потом собралась "и стала молотить его изо всех сил, как могла". В результате ей удалось выгнать напавшего.

"Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться", – говорит глава ЦИК РФ.

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После того, как она попыталась "со всей своей мощью" кинуть предмет мебели в злоумышленника, он убежал.

Памфилова выразила надежду, что нападение является случайностью и не связано с ее профессиональной деятельностью.

Напомним, что главу российского Центризбиркома Элла Памфилова внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Мы также писали, что ранее в этом году в Москве напали на подполковника ФСБ, который является старшим оперуполномоченным по особо важным делам управления "К", сотрудники которого задерживали сенатора-убийцу Рауфа Арашукова.

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